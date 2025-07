Nina Horowitz: „Ich lerne immer von den Menschen“

Dass jemand ein Fernsehteam und fremde Menschen in seine Wohnung lässt, ist etwas ganz Besonderes …

Das ist es in der Tat, denn man zeigt damit ganz deutlich, wie man lebt und ist. Manche würden gerne im Kaffeehaus drehen, aber denen müssen wir leider absagen. So läuft das bei uns nicht. Dass man in die Wohnungen der Menschen darf, ist Kern der Sendung. Für mich ist es längst normal, in fremde Wohnungen zu gehen. Ich starte jetzt in mein siebentes Jahr und mir war noch keine Sekunde langweilig.