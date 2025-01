Neue „Satelliten“ rund um das Kärnten Museum

Abwechslungsreich – gesellschaftlich relevant – kooperativ: Das sind die drei Adjektive, mit denen sich das Kärnten Museum identifizieren will. „Eine Aufgabe eines Museums ist es ja, Gedächtnis des Landes zu sein. Das Kärnten Museum muss ein kritisches Gewissen sein und auch ein Tor in die Zukunft, indem es die Basis für Zukunftsfragen bildet“, so Landeshauptmann Kulturreferent Peter Kaiser. Bei der Programmpräsentation des Kärnten Museums für das heurige Jahr prägte er den Begriff der Satelliten für neue Standorte: Heuer kommt das Pilgermuseum Globasnitz als Außenstelle zum Kärnten Museum dazu. „Wir möchten den Platz vor dem Museum in Globasnitz, in der Gemeinde, die auf 3000 Jahre Geschichte verweisen kann, neu gestalten und Sabine Ladstätter widmen“, so Bürgermeister Bernard Sadovnik. Die im Vorjahr verstorbene Kärntner Archäologin schätzte den Hemmaberg als Kraftort, so Sadovnik, der das Pilgermuseum als Ort der Begegnung sieht, als Gegenpol zu Nationalismen.