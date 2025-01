Wirtschaftsexperten haben Angst vor Donald Trump

Auch bei der Frage, welchen Beitrag Trump zur Lösung aktueller Konflikte leisten kann, sind die Meinungen sehr ungleich verteilt. Die Befragten in den USA und Europa befürchten auch hier negative Effekte. Dagegen äußern die Experten in Afrika, Osteuropa, Zentral- und Südasien sogar positive Erwartungen. „In der Ukraine hofft die Mehrheit beispielsweise auf den Einfluss von Trump, in Deutschland sieht man Trumps Einfluss dagegen mehrheitlich negativ“, so das Ifo-Institut.