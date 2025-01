Vor Augen von Frau und Kind zehn Meter abgestürzt

Starke Schmerzen

Nachdem der verletzte Wanderer über starke Schmerzen geklagt hatte, setzte seine Lebensgefährtin die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung des Verletzten durch den Notarzt, die Alpinpolizei sowie die Bergrettung wurde dieser mittels Gebirgstrage und Seilsicherung bis zu einer Forststraße abgeseilt, wo er an das Rote Kreuz übergeben wurde. Der 42-Jährige erlitt durch den Absturz schwere Verletzungen. Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung in das Klinikum Wels gebracht.