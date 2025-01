Totaler Triumph für Klosterneuburg im Cup

Die „Duchess“ gewannen das Finale der Frauen am Sonntag in Graz gegen UBI Graz mit 64:52 (37:32) und holten sich ihren sechsten Cuptitel. Die „Dukes“ entthronten im Männer-Endspiel Titelverteidiger Flyers Wels mit einem 62:60 (24:25). Der Rollstuhl-Bewerb ging an die Sitting Bulls und damit auch nach Klosterneuburg.