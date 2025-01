Zwischen Anzug und Eishockey-Schläger

Bei Heimspielen der Vienna Capitals in der ICE Hockey Liga – wie beim 8:2 gegen Innsbruck und beim 2:4 gegen Vorarlberg – sind Lukas Garhofer und Patrick Wondra im Anzug in der Steffl Arena unterwegs, kümmern sich in ihrer Funktion als Geschäftsführer um den reibungslosen Ablauf der Spieltage. In der neben dem Vollzeitjob spärlichen Freizeit tauschen sie den feinen Zwirn gegen die Eishockey-Montur. Die beiden gehen in der 2. Landesliga in Niederösterreich für Hollabrunn aufs Eis.