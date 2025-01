Alkolenker ohne Schein verletzte sich bei Unfall

Ein 32-jähriger Alkolenker kam bei einem Unfall am Samstagabend in Kumberg glimpflich davon. Er war auf der B 72 von Weiz nach Graz unterwegs, als er in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Er fuhr geradeaus, touchierte ein Verkehrsleitschild am Straßenrand und kam zum Stillstand.