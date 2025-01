Blitz-Rückkehr von Ex-Kanzler Kurz in die Politik

Die Spekulationen über eine Rückkehr von Sebastian Kurz in die Politik flammten am Rande der Koalitionsverhandlungen in Wien neu auf. Sogar die deutsche „Bild“ hat über das „Comeback“ des Ex-Kanzlers gerätselt. Der Anschein eines türkisen Neuanfangs wurde aber erst so richtig in Loipersbach geweckt.