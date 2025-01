Taylor Swift spendet für die Opfer der Waldbrände

„So viel Leid, Verlust und Zerstörung“

Tief bestürzt über das unfassbare Ausmaß der Zerstörung durch die Brände schrieb die Popsängerin auf Instagram: „Die Feuer in Kalifornien haben so viele Familien zerstört und es ist schrecklich mitanzusehen, wie sich diese Geschichten entwickeln. So viel Leid, Verlust und Zerstörung. So viele Menschen machen gerade die schlimmste Zeit ihres Lebens durch, aber es gibt auch so viele großartige Organisationen und Gruppen, die helfen wollen, die Gemeinden wieder aufzubauen.“