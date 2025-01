Schlaganfall mit 44 folgt Kampf, den er nie wollte

Zwei Stunden nachdem er am 2. Jänner mit seiner Freundin Sina im Lieblingshotel in Kufstein eingetroffen war, bemerkte er beim Activity-Spielen zuerst eine Sprachstörung. Die schlagartig vorbei war, als der Schock der Taubheit des linken Arms auftrat. „Ich konnte den Arm und die Finger plötzlich keinen Millimeter mehr bewegen. Sina wies mich an, mich flach auf den Boden zu legen und tief zu atmen, um Panik zu vermeiden. Wegen der gleichzeitig aufgetretenen Taubheit im linken Bein bin ich auf dem Boden aufgeschlagen und im Zimmer gestürzt, hab’ dabei den Tisch mit umgerissen.“ So schildert Michael Mirschitzka die dramatischen Szenen, die der Ex-Nationalteam-Judoka erlebte: „Meine größte Angst - die vor Lähmungen – wurde wahr.“