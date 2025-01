IPads und Headsets mag er lieber als fromme Kerzen

Was ist Ihr Lebenselixier?

Ich halte täglich nach dem Mittagessen meine Siesta. Die brauche ich! Danach bin ich wieder frisch und agil. Für mein leibliches Wohl sorgen auch meine beiden Haushälterinnen, die mich bekochen. Ich bin nicht wählerisch, nur Fisch esse ich nicht. Nicht einmal am Karfreitag. Als Kinder fischten wir oft Forellen im Raiding Bach, die meine Oma dann zubereitete. Da wurde mir schlecht. Ich hatte auch schon ein paar Mal eine Fischvergiftung. Seither kann ich Fisch nicht riechen. Am Heiligen Abend vor 15 Jahren bin ich deshalb sogar in Ohnmacht gefallen und musste ins Spital… Was mir auch gut tut, sind meine dreiwöchigen Kneippkuren. Dafür fuhr ich bis jetzt ins Kurhaus Marienkron oder Bad Kreuzen.