Autofahrer entzog sich Polizeikontrolle

Gegen 14.40 Uhr wollten am Donnerstag Polizeibeamte in Dornbirn Wallenmahd einen Autolenker stoppen und kontrollieren. Der Mann entzog sich der Maßnahme allerdings, indem er seinen Wagen nicht anhielt, sondern die Polizeibeamten ignorierte und weiterfuhr - und zwar mit weit überhöhter Geschwindigkeit von der Badgasse kommend über die Zieglergasse in Richtung L 190 Wallenmahd.