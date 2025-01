400-Mio.-Klage soll Blake Lively mundtot machen

Im Dezember erhob Lively schwere Anschuldigungen gegen den ehemaligen „Jane The Virgin“-Star. Baldoni habe während der Dreharbeiten ein toxisches Arbeitsumfeld geschaffen, in dem er ihr unter anderem Nacktvideos und Bilder von anderen Frauen gezeigt, über seine frühere angebliche Pornosucht gesprochen und unerlaubt ihren Trailer betreten habe, wenn sie ihr Kind gestillt hat. Unterstützung bekam sie von Ehemann Ryan Reynolds, der bei einem Treffen dabei war, um die Übergriffe am Set zu beenden.