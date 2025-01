Na, wenn der Herr Pucher etwas verlangt …

Am liebsten möchte man Franziska Klikovits ein Stück Brot schenken, wenn sie so dasitzt auf der Anklagebank am Landesgericht Eisenstadt: Abgemagert bis aufs Existenzminimum. Die Haare im Gesicht, damit sie keiner erkennt. Der Blick gesenkt, wenn über sie und ihre mutmaßlichen Straftaten gesprochen wird.