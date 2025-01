Hilfe bei erst später erfüllbaren Berufswünschen

Begeistert von dieser „2. Chance plus“ ist Nicole Mera: „Ich habe im Dezember 2024 die Lehrabschlussprüfung in Informationstechnologie gemacht! Ich habe schon im Jahr 2000 eine Ausbildung für den Beruf gemacht, aber dann nur drei Jahre in dem Job arbeiten können, weil man damals halt als Frau nicht so gewollt war. Also bin ich zurückgegangen in die Gastronomie, wo mir Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.“ Dann hat sie diese Chance entdeckt – und genutzt. „Man muss was leisten in der Ausbildung, aber die Unterstützung ist top! Danke, danke, danke!“, so Mera, die am Donnerstag nicht nur über ihren Erfolg sprechen, sondern auch ihren 44. Geburtstag feiern konnte und von weiteren großen Zielen berichtet: „Ich möchte in meinem neuen Beruf arbeiten und die Abend-HTL besuchen.“