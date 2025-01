Erikssons Familie bleibt auf Mega-Schulden sitzen

Schuldenberg könnte noch wachsen

„Sven hatte bereits Hunderttausende Pfund an die Steuerbehörden gezahlt, aber sie haben immer noch weitere Forderungen und wir wissen nicht genau, wie viel es am Ende sein wird“, erklärte Erikssons Freund und Anwalt Anders Runebjer der „Sun“. Der Schuldenberg könnte also noch weiter wachsen ...