„Meine Mutter hat mich backstage gestillt“

Es ist unglaubliche 20 (!) Jahre her, dass „Germany‘s Next Topmodel“ zum ersten Mal im Fernsehen zu sehen war. Babys von damals sind inzwischen erwachsen. So wie Heidi Klums eigene Tochter Leni. Das Model wurde von ihrer berühmten Mama damals backstage gestillt, wie sie Trailer zur Show (sieh oben) ausplaudert.