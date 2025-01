Hinter den Kulissen der „Krone“-Elefantenrunde

Das Burgenland ist anders und so auch seine Gepflogenheiten. Für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) gilt – abseits des politischen Parketts – die Devise: Ja nicht der Erste sein! Und das war auch bei der „Krone“-Elefantenrunde so. Während seine Kontrahenten schon im Backstage-Bereich des Studios bei Puls 24 auf ihren Auftritt warteten, nutzte der Landeschef die Gelegenheit, der Letzte in der Maske zu sein. Die Tür blieb zu. Ob er mit der Visagistin noch ein Hühnchen zu rupfen hatte?