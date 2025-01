So wie früher! Warum Ötzi wieder zum DJ wurde

Wo Ötzi wieder zum DJ wurde

Startschuss dafür war am Dienstag in Hinterglemm. Zu Gast beim Salzburger Szenewirt Toni Enn in dessen Goaßstall, der ein echter Fan ist: „Die Tour gehört seit dem ersten Jahr fix zu unserem Winter-Kalender!“ Und er wurde auch diesmal nicht enttäuscht.