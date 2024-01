DJ Ötzi: Vollgas-Kunst mit ganz viel Herz

Diese Show ist einzigartig, was auch der Grund dafür war, warum Charts-Held DJ Ötzi, alias Gerry Friedle, am Dienstag in seine bereits fünfte „Gipfeltour“ hinein startete. Den Auftakt machte er im Goaßstall in Hinterglemm bei seinem Spezl, Hausherrn Toni Enn. Wo nur zwei Stunden vor dem Auftritt tatsächlich noch zwei Geißlein auf die Welt kamen - und wo Friedle vor dem Beginn der Show seinem Jung-Fan Nicolei mit ein paar Minuten seiner Zeit einen echten Herzenswunsch erfüllte.