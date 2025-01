Pkw-Lenker übersteht 50-Meter-Sturz ohne Kratzer

Die vereiste Fahrbahn dürfte einem 48-jährigen Autofahrer in Vorarlberg am Montagabend gegen 23 Uhr zum Verhängnis geworden sein. Als der Pkw-Lenker auf der L200 von Damüls kommend in Richtung Alberschwende unterwegs war, geriet er mit dem Wagen in einer Linkskurve ins Schleudern und kam von der Straße ab.