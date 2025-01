Erste potenzielle Kandidaten für Markus Mader

Ein bekanntes Gesicht

Dafür trainiert vorerst Daniel Nussbaumer bei den Lustenauern mit, Der Bregenzerwälder kehrte nach vier Jahren in Portugal in seine Heimat zurück. Nussbaumer sucht einen neuen Verein, wäre einem Engagement in Lustenau nicht abgeneigt. Der 25-jährige Stürmer wechselte im Sommer 2021 von Altach zu Academico Viseu in die zweithöchste portugiesische Liga.