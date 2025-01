Stiefsohn (5) getötet: Der tiefe Hass in Alina S.

„Es sind zwei Sterne am Himmel nun mehr“, stand auf einer kleinen Tafel, die an zwei verlorene Menschenleben in Villach in Kärnten erinnerte: Eine Mama und ihr fünfjähriger Sohn Samuel waren davor Opfer eines unfassbaren Verbrechens geworden. Eines Verbrechens, das für immer unvergessen bleiben wird. Und letztlich auch ungesühnt – selbst wenn die Mörderin der beiden aufgrund ihrer schweren Störung vermutlich bis an ihr Lebensende hinter Gittern oder zumindest in psychiatrischer Behandlung bleiben dürfte.