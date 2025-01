„Ich habe mich nicht um das Alter gekümmert“

Vor Gericht zeigt sich der 59-Jährige zu allen Anklagepunkten geständig und die Liste an Vorwürfen ist lang: X-mal soll er minderjährige Mädchen via SnapChat dazu aufgefordert haben, sich selbst zu befriedigen und ihm davon Bilder zu übermitteln. Während der Chats soll er sich ebenfalls selbst befriedigt und Bilder davon an die jungen Chatpartnerinnen geschickt haben.