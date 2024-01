Amtsleiter bestellte Vergewaltigungen von Kindern

Um 35 Euro pro Schandtat

Für die Missbrauchshandlungen überwies der 58-Jährige Geldbeträge in zweistelliger Euro-Höhe. Der Sachverhalt wurde von einer ausländischen Sicherheitsbehörde mitgeteilt, wobei in weiterer Folge das Landeskriminalamt Oberösterreich mit den Ermittlungen betraut wurde. Der Mann wurde am 22. Jänner 2024 aufgrund einer gerichtlich bewilligten Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried durch Beamte des Landeskriminalamtes festgenommen.