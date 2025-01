Medaillenflut! Diese Ski-WM sprengt alle Grenzen

Die rot-weiß-rote Medaillenflut bei der Ski-WM der Gehörlosensportler in Jasna hielt auch am Sonntag an. Die Kärntnerin Melissa Köck gewann den Parallelbewerb und sicherte sich trotz fieser Schmerzen im Knie ihr bereits viertes Gold bei diesen Titelkämpfen. Damit hält Österreich vor dem am Montag stattfindenden Slalom bei sieben Medaillen.