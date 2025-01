Bergmann und Schweighofer fehlen ÖFB-Team in Porec

Männer-Handball-Teamchef Ales Pajovic hat seinen WM-Kader nominiert. Aus dem Aufgebot vom Turnier in Polen schafften es Lukas Schweighofer und Goalie Leon Bergmann nicht in das Team für den für die ÖHB-Truppe am Dienstag (20.30 Uhr) gegen Kuwait beginnenden Titelkampf.