Lisa Hauser beim Weltcup in Oberhof auf Rang 13

Lisa Hauser hat am Samstag in der Biathlon-Verfolgung nach Rang 13 im Sprint keine Platzverbesserung geschafft. Die Tirolerin landete im 10-km-Verfolgungsrennen in Oberhof nach zwei Fehlschüssen (= zwei Strafrunden) mit 1:16,6 Minuten Rückstand auf die französische Siegerin Lou Jeanmonnot erneut auf dem 13. Rang. Bis zum letzten Schießen lag Hauser auf Top-Ten-Kurs, verpasste diese dann um rund sieben Sekunden.