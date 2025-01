ÖHB-Männer verlieren WM-Generalprobe gegen Japan

Gegen Japan unterliefen den Österreichern ohne ihren verletzten Kapitän Mykola Bilyk, der auch für die WM ausfällt, von Beginn an einige technische Fehler. Dennoch hatte man die Asiaten lange weitgehend im Griff und führte zur Mitte der zweiten Hälfte mit fünf Toren. Dann aber hielt der Schlendrian Einzug, Japan kam auf und ging in der 58. Minute erstmals im ganzen Spiel in Führung. Tobias Wagner traf rund 20 Sekunden vor Schluss zum 27:27, doch den Japanern gelang mit der Schlusssirene noch das Siegestor.