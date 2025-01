Kärntner Energie-Know-how im fernen Tansania

Nicht nur in Europa sind Photovoltaik-Anlagen auf dem Vormarsch. Auch in den entlegensten Regionen der Welt wird Sonnenstrom immer wichtiger. Daher rief Mathias Muther auch die Stiftung „Solar Power Aid“ ins Leben. „Ziel ist es, die Menschen vor Ort auszubilden und ihnen die Fähigkeit zu vermitteln, eigene Solaranlagen zu installieren und zu warten. Dadurch schafft Solar Power Aid langfristig Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit“, erklärt Muther, der bei der Realisierung des ersten Projektes mit in Tansania war.