Nach Hammerattacke: Täter droht lebenslange Haft

Hammer-Attacke in Wien: In Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus wurden Mitte Juli zwei Personen von einem 29-jährigen Mann brutal attackiert. Der Mann soll zuerst mit dem Hammer auf die beiden Opfer eingeschlagen und dann auch noch die Taschen geraubt haben. Dem Beschuldigten wurde in dem Fall nun die Zurechnungsfähigkeit attestiert. Im schlimmsten Fall droht dem Verdächtigen lebenslange Haft.