Do-it-yourself-Fallen, die Wert Ihres Heims senken

Zu Hause ist es eben doch am schönsten – und damit das so bleibt, stecken Immobilienbesitzer nicht selten Energie und vor allem Geld in die Aufhübschung ihres Eigenheims. Doch nicht alles, was einem selbst gefällt, trägt auch zwingend zu einer Wertsteigerung der eigenen vier Wände bei. Manch Do-it-yourself-Arbeit kann sich schlimmstenfalls sogar negativ auf den Verkaufspreis auswirken.