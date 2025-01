Alaba vor Comeback! Da freut sich auch Mbappe

Einsatz gegen Salzburg?

Ein Einsatz gegen Mallorca oder in einem möglichen Finale am Sonntag ist aber noch nicht geplant. Trainer Carlo Ancelotti erklärte: „Alaba steht kurz davor, wieder zu spielen. Er wird wahrscheinlich rund um den 20. Jänner bereit sein.“ Also gibt es das Comeback am 19. Jänner im Liga-Heimspiel gegen Las Palmas oder am 22. Jänner in der Champions League, wenn Salzburg im Estadio Bernabeu gastiert.