Verfolgungsjagd: Raser touchiert zwei Polizeiwagen

Mittwoch in den Abendstunden sollte der Audi TT in St. Veit angehalten werden. Doch es kam anders – der Lenker stieg aufs Gas. Und lieferte sich in Folge eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. „Der Lenker flüchtete über die S 37 in Richtung Klagenfurt. Er fuhr dabei teilweise mit weit über 200 km/h und versuchte die Polizei von der Straße abzudrängen. Mindestens zwei Privatautos und zwei Blaulichtfahrzeuge wurden dabei seitlich beschädigt“, wie es offiziell gegenüber der „Krone“ heißt.