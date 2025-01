Vorarlberg liegt bei Bus-Angebot im Spitzenfeld

Ein Blick auf die Fahrpläne der Öffis in den Bundesländern zeigt: In absoluten Zahl hat Niederösterreich das größte Regionalbus-Angebot, im Verhältnis zur Bevölkerungszahl ist das Burgenland vor Vorarlberg und Tirol Spitzenreiter, wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) in einer aktuellen Untersuchung zeigt.