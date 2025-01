Hafentor schützt vor 300-jährlichem Hochwasser

200 Tonnen schwer, bis zu 36 Meter lang, eine Fertigungszeit von 50 Wochen und schützt Linz in Zukunft vor einem 300-jährlichen Hochwasser. Das sind die Eckdaten des ersten und einzigen Hafentores in Oberösterreich, das am Mittwoch in der Linzer Hafenanlage eingehoben wurde.