Torjäger Renan wechselt von Bregenz nach Brasilien

Bewegte Vergangenheit

Im Sommer 2022 wechselte er zum FC Dornbirn in die zweite Liga. Dort gelangen dem Mittelstürmer in 23 Spielen 17 Tore – 12 in der Liga, fünf im ÖFB-Cup. Nach einem verletzungsbedingt glücklosen Gastspiel in Südkorea (Jänner bis November 2023) kehrte Renan im Februar 2024 zuerst zum FC Dornbirn zurück, ehe er nach dem Abstieg der Rothosen im Sommer zu SW Bregenz wechselte.