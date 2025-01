Gleich zwei Großbrände fordern OÖ Einsatzkräfte

Gleich 17 Feuerwehren rückten in der Nacht auf Mittwoch in den Bezirken Braunau und Kirchdorf aus. In Grünburg war eine Kartonpresse in Brand geraten, in Burgkirchen ging ein leer stehender Bauernhof in Flammen auf. In beiden Fällen wurde Alarmstufe Zwei ausgelöst. Laut ersten Informationen kam niemand zu Schaden.