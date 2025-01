Angeklagter wurde trotz Abstinenz verurteilt

Vergeblich warteten am Dienstag Richter, Staatsanwalt und Privatbeteiligtenvertreter auf den vorbestraften Syrer. Dieser hatte mit seinem Auto Ende Juli am Sparkassenplatz in Feldkirch einen Unfall verursacht und dabei einen 18-jährigen Mann schwer verletzt. Dass der Angeklagte trotz Abwesenheit wegen fahrlässiger Körperverletzung zu vier Monaten Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe in Höhe von 960 Euro verurteilt werden konnte, lag daran, dass sich der Beschuldigte bereits bei der Polizei vollumfänglich geständig gezeigt hatte.