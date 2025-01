Darum sind die Kassen bei Liste Scheider nun leer

Ohne die Erstellung eines Budgets für 2025 fließt vorerst aber keine Klubförderung mehr an die Fraktionen. Das sind beim Team Kärnten immerhin 110.000 Euro. Trotz eines Kredits ist nicht mehr viel am Konto. Denn die Vergleichskosten von Ex-Magistratsdirektor Peter Jost von rund 200.000 Euro wurden vom Klub bezahlt. „Köfer hatte für den Klub eine Einmalzahlung beigesteuert, die nicht zum Zurückzahlen ist“, so Jonke.