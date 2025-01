Team Kärnten beendet Zusammenarbeit mit Scheider

„Wir haben dem Team in Klagenfurt alle Freiheiten und Chancen ermöglicht und uns bewusst aus den politischen und inneren Angelegenheiten herausgehalten, um der Liste Scheider größtmögliche Eigenständigkeit zu gewähren“, betont TK-Chef Gerhard Köfer am Freitag. „Leider mussten wir feststellen, dass interne Querelen und eine fehlende politische Konsistenz in den vergangenen Jahren die Zusammenarbeit erschwerten. Ein Weiter wie bisher kann es nicht geben.“