Wo soll neue Digital-Uni in Linz errichtet werden?

Zehn Fragen an sieben Kandidaten: Am 12. Jänner stellen sich zwei Frauen und fünf Männer der Wahl, um in der Landeshauptstadt Linz das Ruder im Rathaus zu übernehmen. Die „Krone“ fragt in dieser Serie nach, was sich in Linz verändern muss. Alle Kandidaten erhielten eine Maximallänge als Vorgabe für ihre Antwort. Heutiges Thema: Die Zukunft der Linzer Digital-Universität IT:U.