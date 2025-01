Oma entzündet Christbaum: Haustiere tot!

Dürre Bäume brennen wie Zunder – diese Warnung der Feuerwehr musste eine Familie in Vorarlberg nun am eigenen Leib erfahren. Es hätte ein besinnlicher Samstagabend in Lauterach werden sollen. Die Enkelkinder waren zu Besuch, und die 62-jährige Großmutter wollte in aller Seelenruhe den alten Christbaum noch ein allerletztes Mal entzünden.