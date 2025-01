Belgien-Profi in Handschellen aus Flieger gezerrt

Was war passiert? Omeonga erklärt in seinem Statement: „Am 25. Dezember wurde ich Opfer von Polizeibrutalität. Während eines Fluges zwischen Rom und Tel Aviv kam ein Steward nach dem Einsteigen und der Einnahme meines Sitzplatzes auf mich wegen eines angeblichen Problems mit meinen Dokumenten zu und forderte mich auf, das Flugzeug zu verlassen. Im Vertrauen auf die Gültigkeit meiner Dokumente fragte ich ihn ruhig, was für ein Problem es sei. Die Polizei wurde gerufen, ich wurde mit Handschellen gefesselt und gewaltsam aus dem Flugzeug entfernt.“