Hohenemser Polizei legte Diebesbande das Handwerk

Gegen 16.40 Uhr wurde der Polizei Hohenems der Ladendiebstahl gemeldet. Der Filialleiter gab an, dass mehrere Personen in einem Pkw in Richtung der Emser Innenstadt geflohen seien. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fluchtfahrzeug binnen weniger Minuten im Stadtzentrum ausgeforscht und angehalten werden. Im Wageninneren saßen vier Personen, die beim Diebstahl offenbar sehr organisiert und strategisch vorgegangen waren. So ergaben die ersten Ermittlungen, dass drei der Tatverdächtigen in der Filiale gezielt auf Beutezug gegangen waren, während der Vierte im Bunde scheinbar unbeteiligt am Eingangsbereich stand, um bei der Flucht die Lichtschranke auszulösen. Anhand der von der Polizei gesicherten Videoaufzeichnungen konnten nicht nur der Tatvorgang rekonstruiert, sondern auch die Tatverdächtigen eindeutig identifiziert werden. Alle Insassen des Fluchtfahrzeuges wurden folglich festgenommen und zur Dienststelle gebracht.