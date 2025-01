Launische Diva macht den Adlern keine Angst

„Der Wind, der Wind, das himmlische Kind“, heißt es in „Hänsel und Gretel“. In Innsbruck geht der Spruch anders: „Der Wind, der Wind, das teuflische Kind.“ Viel zu oft war das Wetter am Bergisel schon Spielverderber für vermeintliche Favoriten bei der Tournee. Zweimal (2008 und 2022) musste der Bewerb sogar abgesagt und in Bischofshofen nachgeholt werden. Stefan Kraft bezeichnet die Schanze in Innsbruck als „launische Diva“. Zwei zweite Plätze hat er in seiner Karriere dort zu Buche stehen, mit dem Sieg wollte es bislang noch nicht klappen. „Mit dem Glück war das oft nicht so leicht“, meint der Salzburger, der den Bakken trotz allem sehr gerne mag.