Zu- und Abgänge: So startet der GAK ins Frühjahr

Zurück an die Arbeit! Beim gestrigen Trainingsauftakt schwitzten die Fußballer von Bundesligist GAK bereits wieder für das Frühjahr. Die „Krone“ spielte in Weinzödl „Mäuschen“. Die großen Fragen: Wer war beim Start dabei, wer fehlte, wer könnte eventuell noch dazukommen – und was passiert mit Andi Ulmer?