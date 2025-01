Attacke auf Kind: Besitzer zieht erste Konsequenz

In Schulter, Oberarm und Unterschenkel biss der Rottweiler ein Mädchen aus der Nachbarschaft am Mittwoch in Kirchberg ob der Donau. Die Siebenjährige wurde nach der Hundeattacke sofort ins Kepler Uniklinikum nach Linz eingeliefert. Nach einer Operation liegt sie dort nach wie vor auf der Normalstation.