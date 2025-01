Welcher Fluch liegt über Mini-Gemeinde Kirchberg?

„Jetzt ist schon wieder was passiert!“ – in der 1070-Seelen-Gemeinde Kirchberg ob der Donau (Oberösterreich) liegen die Nerven blank. Zuletzt schien es so, als wenn nach dem blutigen Herbst mit dem Wahnsinn um den Doppelmörder Roland Drexler (56) endlich etwas Ruhe in dem eigentlich recht idyllischen Ort einkehren würde.