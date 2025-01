Nur drei Fahrer! KTM geht abgespeckt in die Dakar

Ein ungewisses Jahr 2025 startet für die Motorsportabteilung von KTM am Freitag mit der 47. Rallye Dakar. Beim bis 17. Jänner laufenden Enduro-Spektakel in Saudi-Arabien ist der oberösterreichische Motorradhersteller zwar nur noch in abgespeckter Form und mit drei Fahrern vertreten, das Potenzial zum Sieg ist in Absenz des vor rund einem Jahr so schwer verunfallten Matthias Walkner aber weiter vorhanden. „Wir haben ein wirklich starkes Team“, sagte Teammanager Andreas Hölzl.